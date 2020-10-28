Источник: хакеры похитили один из траншей от ПСЖ за переход Паредеса

Группа хакеров украла у ПСЖ денежный перевод, которые французский клуб должен был отправить «Боке Хуниорс» в качестве солидарных выплат за переход 26-летнего аргентинского полузащитника Леандро Паредеса из петербургского «Зенита» в январе 2019 года.

Об этом сообщает Ole. По информации источинка, злоумышленники похитили € 519 тыс.. которые должны были стать первым траншем. На данный момент вся сумма переведена на счёт «Боки Хуниорс». Поиск украденных € 519 тыс. продолжается.

Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Сумма трансфера полузащитника из «Зенита» в «ПСЖ» составила € 40 млн. В нынешнем сезоне аргентинец провёл четыре матча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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