Неймар перехитрил соперника в CS:GO и выиграл раунд в одиночку против троих

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Бразильский форвард французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар смог в одиночку против трёх соперников выиграть раунд в CS:GO во время трансляции на Twitch.
Неймар перехитрил соперника в CS:GO и выиграл раунд в одиночку против троих
  • Reuters

Как сообщает Cybersport.ru, в одном из раундов на карте Train Неймар остался против трёх представителей спецназа. Убив двух соперников, футболист начал играть в кошки-мышки с последним. Бразильцу удалось обхитрить врага и занять позицию, которую тот не проверил, однако ему даже не пришлось убивать соперника — тот спешил обезвредить бомбу, поэтому неловко спрыгнул с парапета и погиб сам.

Неймар запустил первый стрим на личном канале на Twitch 1 октября. На него подписаны более 440 тыс. человек.

Ранее появилась информация, что Неймар недоволен тем, что ПСЖ не предлагает ему продлить контракт.

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