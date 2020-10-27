Червиченко назвал, что его смущает в лидерстве «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает заслуженным лидерство команды в чемпионате России.

«По игре «Спартак» на сегодняшний момент, как и ЦСКА, — самая быстрая, интересная команда, она солидно играет в атаке. По игре «Спартак» заслуженно идёт на первом месте в чемпионате России, но эту ситуацию нивелирует и смазывает ощущение нечистоплотности из-за судейских решений», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин подписал контракт с немецкой «Фортуной».