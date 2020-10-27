Российский голкипер Митрюшкин подписал контракт с немецкой «Фортуной»
- © официальный Twitter «Фортуны»
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до завершения сезона-2020/21.
Митрюшкин является воспитанником «Спартака». С 2016 года он выступал за швейцарский«Сьон», за который провёл 76 матчей, 13 из которых он отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 127 мячей. 30 июня Митрюшкин покинул швейцарскую команду, став свободным агентом.
Ранее сообщалось, что «Севилья» интересовалась футболистом «Рубина» Кварацхелией.