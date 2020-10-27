Российский голкипер Митрюшкин подписал контракт с немецкой «Фортуной»

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Дюссельдорфский клуб второй немецкой Бундеслиги «Фортуна» объявил о заключении соглашения с российским голкипером Антоном Митрюшкиным.
Российский голкипер Митрюшкин подписал контракт с немецкой «Фортуной»
  • © официальный Twitter «Фортуны»

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до завершения сезона-2020/21.

Митрюшкин является воспитанником «Спартака». С 2016 года он выступал за швейцарский«Сьон», за который провёл 76 матчей, 13 из которых он отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 127 мячей. 30 июня Митрюшкин покинул швейцарскую команду, став свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Севилья» интересовалась футболистом «Рубина» Кварацхелией.

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