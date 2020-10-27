Хайбулаев вспомнил тренировку с Путиным по дзюдо

Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев рассказал об общении с Владимиром Путиным.

По словам спортсмена, они встречались только на официальных мероприятиях.

«При этом он иногда посещает тренировки сборной по дзюдо, чем очень мотивирует команду. Находит время, чтобы с ребятами на татами побороться. Вернее, не столько бороться, сколько отрабатывать приёмы. Мне тоже довелось поработать с Путиным, хотя у нас и разные категории. Но в том и уникальность дзюдо, что даже меньшим весом можно победить более тяжёлого», — приводит слова Хайбулаева ТНВ.

Он также подчеркнул, что на тренировках не бывает схваток, а происходит лишь отработка приёмов. Поэтому вопрос о том, чтобы поддаться главе государства, не стоит.

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