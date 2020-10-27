Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от категорий

Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о занятии первой строчки рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

В своём Instagram он выложил обновленный список, в котором поменялся местами с предыдущим лидером Джоном Джонсом. Поверженный Нурмегомедовым в прошлую субботу американец Джастин Гэтжи опустился на три позиции и располагается теперь на 10-й строчке. 11 место у другого бывшего соперника россиянина Конора Макгрегора из Ирландии.

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение, вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху. И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов высказался о победе над Гэтжи.