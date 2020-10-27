Кремлёв заявил, что уйдёт из Федерации бокса России, если его изберут главой AIBA
- РИА Новости
«Совмещать будет сложно, поэтому я покину Федерацию бокса России в случае избрания. Но у нас есть достойная команда, достойные кандидаты. А мне будет необходимо развивать бокс во всём мире. Важно объединять боксёров по всему миру и усиливать конкуренцию», — заявил Кремлёв на пресс-конференции.
37-летний Кремлёв руководит Федерацией бокса России с 2017 года, а с ноября 2018 года входит в исполком AIBA.
Выборы президента AIBA пройдут 12—13 декабря.
Исполняющим обязанности президента AIBA является Мохаммед Мустасан.
Ранее сообщалось, что Кремлёв выдвинул свою кандидатуру на пост президента AIBA.