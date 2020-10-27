Кремлёв заявил, что уйдёт из Федерации бокса России, если его изберут главой AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что покинет занимаемую должность, если будет избран новым президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Совмещать будет сложно, поэтому я покину Федерацию бокса России в случае избрания. Но у нас есть достойная команда, достойные кандидаты. А мне будет необходимо развивать бокс во всём мире. Важно объединять боксёров по всему миру и усиливать конкуренцию», — заявил Кремлёв на пресс-конференции.

37-летний Кремлёв руководит Федерацией бокса России с 2017 года, а с ноября 2018 года входит в исполком AIBA.

Выборы президента AIBA пройдут 12—13 декабря.

Исполняющим обязанности президента AIBA является Мохаммед Мустасан.

Ранее сообщалось, что Кремлёв выдвинул свою кандидатуру на пост президента AIBA.