Спортивный журналист Василий Конов создал собственный YouTube-канал
- РИА Новости
Раз в неделю он будет выпускать эксклюзивные интервью. Героем первого сюжета стал боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.
Конов получил известность как корреспондент и спортивный комментатор дирекции спортивного вещания Первого канала. Вёл программы «Футбольное обозрение», «Время футбола», «На футболе», параллельно работал для информационных программ «Новости» и «Время».
В 2010—2017 годах возглавлял агентство спортивных новостей «Р-Спорт» (входит в состав медиагруппы «Россия сегодня»).
Лауреат премии «Золотой микрофон», также награждён орденом Дружбы, медалью Николая Озерова.