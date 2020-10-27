Спортивный журналист Василий Конов создал собственный YouTube-канал

Спортивный журналист, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Василий Конов запустил собственный канал на YouTube.

Раз в неделю он будет выпускать эксклюзивные интервью. Героем первого сюжета стал боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.

Конов получил известность как корреспондент и спортивный комментатор дирекции спортивного вещания Первого канала. Вёл программы «Футбольное обозрение», «Время футбола», «На футболе», параллельно работал для информационных программ «Новости» и «Время».

В 2010—2017 годах возглавлял агентство спортивных новостей «Р-Спорт» (входит в состав медиагруппы «Россия сегодня»).

Лауреат премии «Золотой микрофон», также награждён орденом Дружбы, медалью Николая Озерова.