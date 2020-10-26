Аджоев — о пенальти в ворота «Арсенала»: стыдно за весь российский футбол

Руководитель тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев остался недоволен судейством матча 12-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

«Понимаю, что при таком счёте тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счёт тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно что стыдно», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что при счёте 0:0 были спорные эпизоды у ворот армейцев, а также был неоднозначный момент при счёте 1:3. Как отметил Аджоев, в этих ситуациях судьи не стали проверять наличие нарушения.

«Повторяю, не снимаем ответственности с команды, это наше внутреннее дело, мы разберёмся. Но не сказать о том, что судейская бригада сработала «грамотно», тоже нельзя», — добавил Аджоев.

ЦСКА на своём поле разгромил «Арсенал» со счётом 5:1, набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками в активе располагается на 11-й строчке.

Ранее Игорь Гончаренко назвал закономерной победу ЦСКА над «Арсеналом».