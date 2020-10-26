СМИ: Бой Нурмагомедова и Гэтжи посмотрели почти 11 млн человек в России
- © khabib_nurmagomedov
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, который транслировал бой, поединок посмотрели 10,8 млн человек.
24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее тренер Нурмагомедова рассказал о страхе Хабиба.