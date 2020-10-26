Акинфеев достиг отметки в 650 матчей в составе ЦСКА
- Reuters
Вратарь достиг этой отметки после того, как вышел на поле в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте красно-синих.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, а за основную команду он выступает с 2003 года.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба сравнялся с Акинфеевым по числу матчей в качестве капитана сборной России.
Матч #ЦСКАарсенал - 650-й для Игоря Акинфеева в футболке #ЦСКА! 💪🔴🔵 pic.twitter.com/9yIlc0CgwX— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 26, 2020