Акинфеев достиг отметки в 650 матчей в составе ЦСКА

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев проводит свой 650-й матч в составе армейского клуба.
Акинфеев достиг отметки в 650 матчей в составе ЦСКА
  • Reuters

Вратарь достиг этой отметки после того, как вышел на поле в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте красно-синих.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, а за основную команду он выступает с 2003 года.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба сравнялся с Акинфеевым по числу матчей в качестве капитана сборной России.

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