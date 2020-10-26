Мамаев рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своём сорвавшемся трансфере в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» из московского ЦСКА в 2012 году.

По его словам, его партнёр по ЦСКА Зоран Тошич тогда сказал ему, что с ним связались некие люди, которые заявили о желании одного из больших европейских клубов приобрести Мамаева. В итоге представители клуба связались с сестрой игрока, которая хорошо говорит по-английски.

«Я на тот момент не был игроком сборной, и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учётом процента игр за сборную. Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда мне позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: «Паша, на следующий день приходишь — и завершаем сделку». Я приехал на сбор ЦСКА, и мне Зоран говорит: «Что ты здесь делаешь?» В итоге вопрос закрылся 28—29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем», — сказал Мамаев в интервью на YouTube-канале «КраСава».

Он также признался, что слышал историю о том, что негативную рекомендацию по нему в «Манчестер Юнайтед» дал тогдашний главный тренер сборной России Дик Адвокат, но ему бы не хотелось кого-то обвинять.

«Не всегда всё зависит от тебя, иногда — от каких-то обстоятельств, а иногда — от каких-то людей. Это надо принимать и жить с этим дальше. Я тебе скажу, что через восемь-девять месяцев после этой истории я мог оказаться в «Алании», и это тоже жизнь, понимаешь? Граница в девять месяцев — и ты мог быть там, а мог быть здесь. Это жизнь, за что мы её и любим», — добавил Мамаев.

Ранее Мамаев назвал тренера Леонида Слуцкого пустым местом.