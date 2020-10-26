Экс-футболист «Локомотива» Фернандеш: Италия подходит Миранчуку
- Reuters
«Я не удивлён, что Алексей поменял чемпионат. Игрок такого уровня должен выступать в Европе, расти дальше. Сейчас он в лучшей лиге, выходит на поле против звёзд — это совсем другой уровень. Италия подходит Миранчуку», — цитирует Фернандеша «Российская газета».
По мнению Мануэла, Серия А является физически сильной лигой, в которой много внимания уделяют тактике, а Алексей как раз прибавил в этих компонентах. При этом он считает, что в Италии и Германии впоследствии Миранчуку может быть проще. Португальский футболист также ответил на вопрос, может ли его брат Антон Миранчук в будущем тоже перейти в европейский клуб.
«Антон — сильный игрок. Сложно сказать, как сложится его карьера, но все качества для выхода на другой уровень у него есть», — добавил Фернандеш.
Миранчук перешёл в «Аталанту» перед началом сезона из московского «Локомотива». Он уже дебютировал за новую команду в первом туре Лиги чемпионов и забил в ворота датского «Митьюлланда» (4:0).
Ранее тренер «Аталанты» заявил, что Алексей Миранчук готов к матчу ЛЧ с «Аяксом».