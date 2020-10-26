Тренер «Аталанты» заявил, что Алексей Миранчук готов к матчу ЛЧ с «Аяксом»

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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии российского полузащитника Алексея Миранчука перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с нидерландским «Аяксом».
Тренер «Аталанты» заявил, что Алексей Миранчук готов к матчу ЛЧ с «Аяксом»
  • © Официальная страница "Аталанты" в Instagram

«Миранчук полностью восстановился и уже играл в Дании. Это означает, что он будет готов к встрече с амстердамцами», — цитирует Гасперини Football Italia.

Миранчук перешёл в «Аталанту» перед началом сезона из московского «Локомотива». Он уже дебютировал за новую команду в первом туре Лиги чемпионов и забил в ворота датского «Мидтьюлланна».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Миранчука проиграла «Сампдории» в Серии А.

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