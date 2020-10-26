Тренер «Аталанты» заявил, что Алексей Миранчук готов к матчу ЛЧ с «Аяксом»
- © Официальная страница "Аталанты" в Instagram
«Миранчук полностью восстановился и уже играл в Дании. Это означает, что он будет готов к встрече с амстердамцами», — цитирует Гасперини Football Italia.
Миранчук перешёл в «Аталанту» перед началом сезона из московского «Локомотива». Он уже дебютировал за новую команду в первом туре Лиги чемпионов и забил в ворота датского «Мидтьюлланна».
Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Миранчука проиграла «Сампдории» в Серии А.