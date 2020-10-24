«Аталанта» без Миранчука проиграла «Сампдории» в Серии А

«Аталанта» из Бергамо потерпела поражение от «Сампдории» в матче пятого тура футбольной Серии А.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:3.

В составе гостей отличились Фабио Квальярелла, Мортен Торсби и Якуб Янкто. У местного коллектива единственный мяч с пенальти забил Дуван Сапата.

При этом на 45-й минуте пенальти могли реализовать и игроки команды из Генуи, но Квальярелла не смог этого сделать.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных.

Ранее Миранчук прокомментировал свой дебют за «Аталанту» с датским «Мидтьюлланном».