«Аталанта» без Миранчука проиграла «Сампдории» в Серии А
- Reuters
Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:3.
В составе гостей отличились Фабио Квальярелла, Мортен Торсби и Якуб Янкто. У местного коллектива единственный мяч с пенальти забил Дуван Сапата.
При этом на 45-й минуте пенальти могли реализовать и игроки команды из Генуи, но Квальярелла не смог этого сделать.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных.
Ранее Миранчук прокомментировал свой дебют за «Аталанту» с датским «Мидтьюлланном».