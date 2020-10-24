«Аталанта» без Миранчука проиграла «Сампдории» в Серии А

Короткая ссылка
«Аталанта» из Бергамо потерпела поражение от «Сампдории» в матче пятого тура футбольной Серии А.
«Аталанта» без Миранчука проиграла «Сампдории» в Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:3.

В составе гостей отличились Фабио Квальярелла, Мортен Торсби и Якуб Янкто. У местного коллектива единственный мяч с пенальти забил Дуван Сапата.

При этом на 45-й минуте пенальти могли реализовать и игроки команды из Генуи, но Квальярелла не смог этого сделать.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных.

Ранее Миранчук прокомментировал свой дебют за «Аталанту» с датским «Мидтьюлланном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить