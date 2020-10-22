Миранчук прокомментировал свой дебют за «Аталанту»

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Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от своего дебютного матча за команду из Бергамо.
Миранчук прокомментировал свой дебют за «Аталанту»
  • © Официальная страница "Аталанты" в Instagram

«Здорово вернуться в игру. Спасибо всем за поддержку. Продолжаем работать. Вперёд, «Аталанта», — написал Миранчук в своём Instagram.

Российский хавбек, пропустивший старт сезона из-за травмы, впервые вышел на поле в составе «Аталанты» на 80-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном». Спустя девять минут после появления в игре он забил свой первый мяч за итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что агент Миранчука прокомментировал первый гол россиянина за «Аталанту».

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