Медведев: надеюсь, однажды в топ-10 будут сразу три российских теннисиста

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о соотечественнике Андрее Рублёве.

«Андрей немного напоминает мне меня, если говорить о форме, его результатах и игре. Когда теннисист играет столь уверенно и каждый матч идёт по плану. Очень хорошо, что Андрей близок к попаданию на Итоговый турнир в Лондоне. У меня будет возможность провести это время с близким другом. Последние четыре турнира ATP, которые проходили в России, выиграли россияне, это потрясающе. Надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе и однажды в топ-10 одновременно будет сразу три российских теннисиста», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В настоящее время в десятку лучших теннисистов мира входят двое россиян. Медведев занимает шестое место, а Рублёв — восьмое.

Ранее сообщалось, что Хачанов потерял одну позицию в рейтинге ATP.