Медведев: надеюсь, однажды в топ-10 будут сразу три российских теннисиста

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о соотечественнике Андрее Рублёве.
Медведев: надеюсь, однажды в топ-10 будут сразу три российских теннисиста
  • Reuters

«Андрей немного напоминает мне меня, если говорить о форме, его результатах и игре. Когда теннисист играет столь уверенно и каждый матч идёт по плану. Очень хорошо, что Андрей близок к попаданию на Итоговый турнир в Лондоне. У меня будет возможность провести это время с близким другом. Последние четыре турнира ATP, которые проходили в России, выиграли россияне, это потрясающе. Надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе и однажды в топ-10 одновременно будет сразу три российских теннисиста», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В настоящее время в десятку лучших теннисистов мира входят двое россиян. Медведев занимает шестое место, а Рублёв — восьмое.

Ранее сообщалось, что Хачанов потерял одну позицию в рейтинге ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить