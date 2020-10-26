Жулин: надо объяснить техническому комитету, что тройной аксель стоит не 8,5, а 12 баллов

Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал оценки чемпионки Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.

«Фигурист медленно выполняет вращение, не демонстрируя ничего особенного. Судью это не впечатлит, он и добавил балл. А другой спортсмен покажет нечто выдающееся и получит четыре. Отсюда и разница. Потому прыжок — это не вся программа. Но, повторюсь, это вопрос не к судьям. Чтобы что-то поменять, надо всем объединяться и объяснять техническому комитету, что тройной аксель стоит не 8,5, а 12 баллов», — сказал Жулин RT.

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