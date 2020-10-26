Жулин: надо объяснить техническому комитету, что тройной аксель стоит не 8,5, а 12 баллов
- РИА Новости
«Фигурист медленно выполняет вращение, не демонстрируя ничего особенного. Судью это не впечатлит, он и добавил балл. А другой спортсмен покажет нечто выдающееся и получит четыре. Отсюда и разница. Потому прыжок — это не вся программа. Но, повторюсь, это вопрос не к судьям. Чтобы что-то поменять, надо всем объединяться и объяснять техническому комитету, что тройной аксель стоит не 8,5, а 12 баллов», — сказал Жулин RT.
Ранее Бестемьянова высказалась о четверном флипе Щербаковой.