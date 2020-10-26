Власов: Нурмагомедов будет черпать адреналин, готовя братьев и земляков

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после окончания карьеры сфокусируется на подготовке своих братьев и земляков.

«У Хабиба Нурмагомедова есть младшие братья, которые продолжают его дело. Именно в работе с ними он будет черпать этот соревновательный адреналин, который получал во время карьеры атлета. Теперь в октагон будут выходить его братья, одноклубники, земляки. Всегда надо вовремя уметь уйти», — цитирует Власова РИА Новости.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи, которая состоялась 24 октября на турнире UFC 254. Российский боец ушёл из спорта непобеждённым, одержав 29 побед в 29 поединках.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поблагодарил свою команду после завершения карьеры.