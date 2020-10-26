Мурзагулов: уход Газизова сказался на результатах «Уфы»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о положении клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы сегодня на последнем месте в РПЛ. Я понимаю чувства болельщиков. В том числе и тех, кто призывает меня уйти в отставку. Но вначале я всё же расскажу, как мы оказались в этой ситуации и есть ли шансы её исправить. Бюджет у ФК «Уфа» один из самых маленьких в лиге — около 1 млрд рублей. В этом году клуб финансировался на 15—20% от сметы вплоть до сентября. Бюджетные деньги надо ждать месяцами, а регфонд оперативно закупал всё необходимое. Да, мы отпустили трёх-четырёх игроков основы. На эти деньги, по сути, клуб был спасён от банкротства. Мы затянули пояса, сократили в разы зарплату управленцам. По сути, полгода жили только на заработанные собой деньги. Да, уход Шамиля сказался. Его уровень вы видите в турнирной таблице. Но «Уфа» сильна тем, что Шамиль был не один. У нас каждый на своём месте знает, что нужно делать. Потому давайте прекратим истерить. «Уфа» уже бывала в зоне вылета. Но никогда не вылетала. Не вылетит и сейчас», — написал Мурзагулов в своём Instagram.

После 12 туров РПЛ «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея 6 очков.

Ранее «Ахмат» в меньшинстве обыграл «Уфу» в 12-м туре РПЛ.