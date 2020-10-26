Тактаров: у меня миллион вопросов к Гэтжи по его качеству борьбы

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Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, как должен был действовать американец Джастин Гэтжи в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоялся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.
Тактаров: у меня миллион вопросов к Гэтжи по его качеству борьбы
  • Reuters

«Когда человек делает «треугольник», то единственная защита в том, что надо просунуть вторую руку. У Гэтжи было время и место, Нурмагомедов перешёл на спину, а человек этого не сделал. Потому у меня миллион вопросов к американцу по его качеству борьбы. Силы Гэтжи в вольной борьбе оказались сильно преувеличены. Даже Дастин Порье, который занимался тхэквондо, и то лучше борется в партере», — цитирует Тактарова ТАСС. 

Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде боя, применив удушающий приём «треугольник». после окончания поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее тренер Гэтжи признался, что после боя не испытывал к Нурмагомедову ничего, кроме уважения.

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