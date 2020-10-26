Щербакова поделилась ожиданиями от этапа серии Гран-при в России

Короткая ссылка
Вице-чемпионка Европы Анна Щербакова после победы на третьем этапе Кубка России в Сочи поделилась ожиданиями от этапа Гран-при, который состоится в Москве.
Щербакова поделилась ожиданиями от этапа серии Гран-при в России
  • РИА Новости

«Я думаю, по ощущениям этап не будет сильно отличаться от контрольных прокатов. Площадка та же, насколько я понимаю. И настраиваться буду так же — это зависит от моих программ, какая у них будет сложность. Это ещё не известно, на тренировках она всегда меняется. Для меня, конечно, будет очень важна короткая программа. Нужно будет как-то суметь настроиться на этот каскад, отработать его. Но не так, чтобы была какая-то зацикленность. Потому что на этих соревнованиях я только и думала, как бы этот лутц — риттбергер сделать получше. А в итоге столько ошибок на нём. Надо довести это до автоматизма, чтобы не было лишних мыслей», — сказала Щербакова в интервью ТАСС.

Этап серии Гран-при в России пройдёт с 20 по 22 ноября в Москве.

Ранее Щербакова прокомментировала свою победу на этапе КР по фигурному катанию в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить