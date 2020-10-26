Щербакова поделилась ожиданиями от этапа серии Гран-при в России

Вице-чемпионка Европы Анна Щербакова после победы на третьем этапе Кубка России в Сочи поделилась ожиданиями от этапа Гран-при, который состоится в Москве.

«Я думаю, по ощущениям этап не будет сильно отличаться от контрольных прокатов. Площадка та же, насколько я понимаю. И настраиваться буду так же — это зависит от моих программ, какая у них будет сложность. Это ещё не известно, на тренировках она всегда меняется. Для меня, конечно, будет очень важна короткая программа. Нужно будет как-то суметь настроиться на этот каскад, отработать его. Но не так, чтобы была какая-то зацикленность. Потому что на этих соревнованиях я только и думала, как бы этот лутц — риттбергер сделать получше. А в итоге столько ошибок на нём. Надо довести это до автоматизма, чтобы не было лишних мыслей», — сказала Щербакова в интервью ТАСС.

Этап серии Гран-при в России пройдёт с 20 по 22 ноября в Москве.

Ранее Щербакова прокомментировала свою победу на этапе КР по фигурному катанию в Сочи.