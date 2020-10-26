Глейхенгауз высказался о победе Щербаковой на этапе КР в Сочи

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление Анны Щербаковой на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

«В произвольной программе катание было лучше, чем накануне. Вчера совсем были расстроены. Каскад лутц — риттбергер требует от себя не только умения его выполнять, но и правильного настроя, полной уверенности в себе», — цитирует Глейхенгауза РИА Новости.

По его словам, для него неоправданна минимальная разница в стоимости каскадов лутц – тулуп и лутц – риттбергер, так как «подхватить риттбергер вторым элементом намного сложнее».

«Это и произошло с Щербаковой — перетормозила зубец при приземлении, и уже не смогла оттуда выбраться на высоту, чтобы сделать тройной риттбергер», — добавил Глейхенгауз.

Щербакова выиграла третий этап Кубка России в Сочи. По сумме двух программ она набрала 239,91 балла.

Ранее Глейхенгауз заявил, что Щербакова хочет подготовить два-три четверных прыжка к ЧР.