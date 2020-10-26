Глейхенгауз заявил, что Щербакова хочет подготовить два-три четверных прыжка к ЧР
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По его словам, Щербакова готовит программу с четверными лутцем и флипом, но на данном этапе слишком рискованно выполнять оба прыжка.
«У всех спортсменов есть такое восприятие: если ты делаешь хороший четверной, то дальше — сложнее. Если ты ошибаешься на первом — тогда на втором совсем мало шансов. Пока мы ограничились одним, но наша цель — подойти к чемпионату России с двумя-тремя», — цитирует Глейхенгауза РИА Новости.
Он отметил, что на этапе Гран-при в Москве спортсменка в лучшем случае выступит с двумя четверными в произвольной программе.
Щербакова выиграла третий этап Кубка России в Сочи. По сумме двух программ она набрала 239,91 балла.
Ранее Елизавета Туктамышева высказалась о возможном включении четверного прыжка в программу.