Глейхенгауз заявил, что Щербакова хочет подготовить два-три четверных прыжка к ЧР

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, заявил, что Анна Щербакова хочет подготовить к чемпионату России по фигурному катанию два или три четверных прыжка.

По его словам, Щербакова готовит программу с четверными лутцем и флипом, но на данном этапе слишком рискованно выполнять оба прыжка.

«У всех спортсменов есть такое восприятие: если ты делаешь хороший четверной, то дальше — сложнее. Если ты ошибаешься на первом — тогда на втором совсем мало шансов. Пока мы ограничились одним, но наша цель — подойти к чемпионату России с двумя-тремя», — цитирует Глейхенгауза РИА Новости.

Он отметил, что на этапе Гран-при в Москве спортсменка в лучшем случае выступит с двумя четверными в произвольной программе.

Щербакова выиграла третий этап Кубка России в Сочи. По сумме двух программ она набрала 239,91 балла.

Ранее Елизавета Туктамышева высказалась о возможном включении четверного прыжка в программу.