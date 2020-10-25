Хэмилтон прокомментировал побитый им рекорд Шумахера в «Формуле-1»

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о том, что ему удалось установить рекорд по количеству побед в «Формуле-1».
Хэмилтон прокомментировал побитый им рекорд Шумахера в «Формуле-1»
  • Reuters

«Я обязан всем ребятам здесь и на заводе. Для меня большая честь работать с ними. Сегодня была тяжёлая гонка из-за температуры воздуха. Я не мог мечтать о том, чего смог достичь сегодня», — приводит слова Хэмилтона Reuters.

Он также подчеркнул, что старается выкладываться на максимум каждый день.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон превзошёл рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1». На счету британца теперь 92 победы, в то время как у Шумахера 91 выигранная гонка.

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