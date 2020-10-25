Хэмилтон превзошёл рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон установил рекорд по количеству побед в «Формуле-1».

Успех на Гран-при Португалии стал 92-й победой Хэмилтона в «Формуле-1». Таким образом, он превзошёл достижение семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера, на счету которого 91 победа.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии.