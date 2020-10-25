Карпин выразил несогласие с удалением Ерёменко в матче с «Химками»
- РИА Новости
«Пытались выиграть вдесятером. Говорил ли с Ерёменко по поводу удаления? Серьёзно? Он прямой ногой сыграл? Вы серьёзно? Видели момент? Да? И? Он играл прямой ногой? Куда? Он останавливал мяч и даже игрока не видел. С красной карточкой не согласен», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
Он также отметил, что до удаления его устраивала игра его команды.
Ранее сообщалось, что два гола в компенсированное время принесли «Химкам» победу над «Ростовом» в РПЛ. В составе подмосковной команды отличились Резиуан Мирзов и Брайан Идову.