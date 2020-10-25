Карпин выразил несогласие с удалением Ерёменко в матче с «Химками»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал удаление полузащитника команды Романа Ерёменко в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (0:2).
Карпин выразил несогласие с удалением Ерёменко в матче с «Химками»
  • РИА Новости

«Пытались выиграть вдесятером. Говорил ли с Ерёменко по поводу удаления? Серьёзно? Он прямой ногой сыграл? Вы серьёзно? Видели момент? Да? И? Он играл прямой ногой? Куда? Он останавливал мяч и даже игрока не видел. С красной карточкой не согласен», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Он также отметил, что до удаления его устраивала игра его команды.

Ранее сообщалось, что два гола в компенсированное время принесли «Химкам» победу над «Ростовом» в РПЛ. В составе подмосковной команды отличились Резиуан Мирзов и Брайан Идову.

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