«Эвертон» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ

«Эвертон» на выезде проиграл «Саутгемптону» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Саутгемптоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте отличился Джеймс Уорд-Праус, а на 35-й минуте забил Че Адамс.

При этом на 72-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Луки Диня.

Для «Эвертона» это поражение стало первым в новом сезоне АПЛ. Тем не менее подопечные Карло Анчелотти остались на первом месте в турнирной таблице чемпионата с 13 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» победил «Шеффилд» и поднялся на второе место в АПЛ.