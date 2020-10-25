«Эвертон» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ

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«Эвертон» на выезде проиграл «Саутгемптону» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Эвертон» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Саутгемптоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте отличился Джеймс Уорд-Праус, а на 35-й минуте забил Че Адамс.

При этом на 72-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Луки Диня.

Для «Эвертона» это поражение стало первым в новом сезоне АПЛ. Тем не менее подопечные Карло Анчелотти остались на первом месте в турнирной таблице чемпионата с 13 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» победил «Шеффилд» и поднялся на второе место в АПЛ.

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