«Ливерпуль» победил «Шеффилд» и поднялся на второе место в АПЛ

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«Ливерпуль» одержал победе над «Шеффилд Юнайтед» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» победил «Шеффилд» и поднялся на второе место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Шеффилд» забил первым. Уже на 13-й минуте пенальти реализовал Сандер Берге.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Роберто Фирмино, забившего на 41-й минуте, и Диогу Жоты, отличившегося на 64-й минуте с передачи Садио Мане.

«Ливерпуль» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. Действующие чемпионы уступают лидирующему «Эвертону», у которого есть матч в запасе, по дополнительным показателям. «Шеффилд» с 1 очком — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что МЮ и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ.

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