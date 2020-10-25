Радимов высказался об игре новичка «Спартака» Мозеса

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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре новичка московского «Спартака» Виктора Мозеса.
Радимов высказался об игре новичка «Спартака» Мозеса
  • РИА Новости

«Для тех, кто восторгается Мозесом: Шюррле тоже неплохо начинал», — написал Радимов в своём Twitter.

Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа из лондонского «Челси». В своём втором матче за команду, который прошёл в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги, он забил в ворота «Краснодара» (3:1).

Ранее сообщалось, что комитет РФС по этике может рассмотреть заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком».

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