Радимов высказался об игре новичка «Спартака» Мозеса

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре новичка московского «Спартака» Виктора Мозеса.

«Для тех, кто восторгается Мозесом: Шюррле тоже неплохо начинал», — написал Радимов в своём Twitter.

Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа из лондонского «Челси». В своём втором матче за команду, который прошёл в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги, он забил в ворота «Краснодара» (3:1).

Ранее сообщалось, что комитет РФС по этике может рассмотреть заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком».