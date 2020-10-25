Газизов напомнил Хашигу его слова после мартовской победы «Краснодара» над «Спартаком»

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал заявление своего коллеги из «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе в матче между клубами в 12-м туре Российской премьер-лиги.
Газизов напомнил Хашигу его слова после мартовской победы «Краснодара» над «Спартаком»
  • РИА Новости

«Понимаю разочарование Владимира результатом, но хочу напомнить его же собственные слова после победы в матче со «Спартаком» в марте», — цитирует Газизова «Чемпионат».

После победы в мартовском матче в Москве благодаря голу с пенальти (1:0) Хашиг заявил: «Судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы».

Ранее сообщалось, что комитет РФС по этике может рассмотреть заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком».

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