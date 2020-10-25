Газизов напомнил Хашигу его слова после мартовской победы «Краснодара» над «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал заявление своего коллеги из «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе в матче между клубами в 12-м туре Российской премьер-лиги.

«Понимаю разочарование Владимира результатом, но хочу напомнить его же собственные слова после победы в матче со «Спартаком» в марте», — цитирует Газизова «Чемпионат».

После победы в мартовском матче в Москве благодаря голу с пенальти (1:0) Хашиг заявил: «Судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы».

Ранее сообщалось, что комитет РФС по этике может рассмотреть заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком».