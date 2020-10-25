Газизов напомнил Хашигу его слова после мартовской победы «Краснодара» над «Спартаком»
- РИА Новости
«Понимаю разочарование Владимира результатом, но хочу напомнить его же собственные слова после победы в матче со «Спартаком» в марте», — цитирует Газизова «Чемпионат».
После победы в мартовском матче в Москве благодаря голу с пенальти (1:0) Хашиг заявил: «Судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы».
Ранее сообщалось, что комитет РФС по этике может рассмотреть заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком».