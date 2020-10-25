Матыцин выразил уверенность, что спорт останется частью жизни Нурмагомедова

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал успех Хабиба Нурмагомедова в бою с Джастином Гэтжи за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Матыцин выразил уверенность, что спорт останется частью жизни Нурмагомедова
  • РИА Новости

По мнению чиновника, многие сожалеют из-за решения российского спортсмена завершить карьеру.

«Но он объяснил, почему больше не хочет участвовать в поединках, и мы с уважением относимся к его решению. Хабиб — выдающийся борец нашего времени, выигравший все свои 29 боёв в ММА. Уверен, что спорт в любом случае останется частью жизни нашего прославленного бойца. Мы благодарны Хабибу за яркую спортивную карьеру. Его воля к победе, вера в свои силы, спортивное мастерство и, конечно, патриотизм и гордость за свою семью являются примером для миллионов людей», — резюмировал Матыцин.

Ранее сообщалось, что боксёр Артур Бетербиев поздравил Нурмагомедова с красивым завершением карьеры.

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