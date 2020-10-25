Степашин рассказал о цели по развитию ФК «Динамо»

Член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин рассказал о своих ожиданиях от столичной команды.

«Меня всегда критикуют за то, что я чересчур оптимистичен, но я очень надеюсь на команду. Всё-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году — к 100-летию клуба. «Динамо» должно быть одной из лучших команд в Европе», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло шестое место. В текущем чемпионате московская команда занимает пятое место, имея 20 очков после 12 матчей.

Ранее Шварц выразил комплимент «Динамо» за игру с «Сочи».