Степашин рассказал о цели по развитию ФК «Динамо»

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Член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин рассказал о своих ожиданиях от столичной команды.
Степашин рассказал о цели по развитию ФК «Динамо»
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«Меня всегда критикуют за то, что я чересчур оптимистичен, но я очень надеюсь на команду. Всё-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году — к 100-летию клуба. «Динамо» должно быть одной из лучших команд в Европе», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло шестое место. В текущем чемпионате московская команда занимает пятое место, имея 20 очков после 12 матчей.

Ранее Шварц выразил комплимент «Динамо» за игру с «Сочи».

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