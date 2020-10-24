Шварц: хотел бы выразить комплимент «Динамо» за игру с «Сочи»

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Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды над ФК «Сочи» (3:1) в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шварц: хотел бы выразить комплимент «Динамо» за игру с «Сочи»
  • Reuters

«Я очень рад, что нам удалось выиграть этот матч. Последние 24 часа мы провели в очень упорной работе. Первые 20 минут мы хорошо поддерживали интенсивность, играли в защите. Считаю промежуточную победу после первого тайма заслуженной, она вытекала из хода игры. Во втором тайме мы опустились ниже в защите и старались организовывать быстрый переход из обороны в атаку. Рад, что мы сыграли с высокой интенсивностью и забили три мяча. Я бы хотел выразить комплимент команде за этот матч. Мы проделали очень хорошую работу за короткое время. Выражаю также благодарность всему тренерскому штабу», — цитирует немецкого специалиста Sport24.

Шварц провёл свой первый матч во главе российского клуба после своего назначения и прибытия в страну.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Шварца.

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