Махачев — Нурмагомедову: ты будешь для нас примером во всём
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«Отец гордился бы тобой, он воспитал тебя достойным человеком. Ты будешь для нас примером во всём», — написал Махачев на своей странице в Instagram.
Нурмагомедов победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября. Российский боец в третий раз защитил свой титул, одержав 29-ю победу в 29 поединках на профессиональном уровне. После окончания боя Хабиб объявил о завершении карьеры.
Ранее Пакьяо поздравил Нурмагомедова с отличной карьерой.