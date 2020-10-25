Махачев — Нурмагомедову: ты будешь для нас примером во всём

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев обратился к своему другу, чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который объявил о завершении карьеры.
Махачев — Нурмагомедову: ты будешь для нас примером во всём
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Отец гордился бы тобой, он воспитал тебя достойным человеком. Ты будешь для нас примером во всём», — написал Махачев на своей странице в Instagram.

Нурмагомедов победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября. Российский боец в третий раз защитил свой титул, одержав 29-ю победу в 29 поединках на профессиональном уровне. После окончания боя Хабиб объявил о завершении карьеры.

Ранее Пакьяо поздравил Нурмагомедова с отличной карьерой.

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