Сен-Пьер: Нурмагомедов один из лучших, а может быть, лучший из всех

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер прокомментировал решение непобеждённого чемпиона в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над Джастином Гэтжи на турнира UFC 254.
Сен-Пьер: Нурмагомедов один из лучших, а может быть, лучший из всех
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«Я удивлён. Я совсем этого не ожидал. Я был удивлён его выступлением. Я знаю, что он невероятно хорош, я просто... я не знал, что он насколько хорош. Я знаю, что он был хорош, но он перешёл на другой уровень. Я был удивлён, что он решил завершить карьеру, потому что в СМИ говорилось, что он хочет достичь 30 побед. Это его выбор. Такая победа — это отличный способ завершить карьеру. Он оставил невероятное наследие. Он один из лучших, а может быть, лучший из всех», — заявил Сен-Пьер в интервью обозревателю ESPN Ариэлю Хелвани.

Нурмагомедов победил Гэтжи болевым приёмом во втором раунде на турнире UFC 254 в Абу-Даби, и после поединка объявил о завершении карьеры.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов — номер один в мире вне зависимости от весовой категории.

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