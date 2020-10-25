Тренер Нурмагомедова рассказал, что боец переболел свинкой перед боем с Гэтжи

Хавьер Мендес, тренер объявившего о завершении карьеры российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал с какими трудностями столкнулся его подопечный во время подготовки к бою с американцем Джастином Гэтжи.

«Это был худший тренировочный лагерь с точки зрения подготовки. Нам так не везло. В тренировочном лагере «гулял» стафилококк и многие заболели, кроме того, болели и свинкой. За две недели до начала лагеря Хабиб переболел свинкой. Я так беспокоился и сомневался. В итоге первую неделю Хабиб тренировался очень легко, а затем он сломал палец на ноге», — приводит слова Мендеса журналист Yahoo Sports Кевин Иоле в своём Twitter.

Он отметил, что не смотря на все возникшие трудности, Нурмагомедов был настроен решительно.

«Я ему ответил, что знаю это. Знал, что он преодолеет все невзгоды, несмотря ни на что», — добавил специалист.

Нурмагомедов победил Гэтжи болевым приёмом во втором раунде на турнире UFC 254 в Абу-Даби, и после поединка объявил о завершении карьеры.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов — номер один в мире вне зависимости от весовой категории.