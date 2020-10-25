Глава UFC: не думаю, что Нурмагомедов вернётся

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал решение непобеждённого чемпиона в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Не думаю, что он вернётся. Послушайте, когда человек хочет драться, он дерётся. Когда не хочет, значит он не дерётся. Давайте дадим ему немного времени. Пусть залечит раны. Я говорю не о травмах, а об эмоциональном состоянии. Пусть он залечит раны, которые он получил, переживая смерть отца», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 254.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Нурмагомедов признался, что обещал маме завершить карьеру после боя с Гэтжи.