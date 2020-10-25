Глава UFC: не думаю, что Нурмагомедов вернётся

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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал решение непобеждённого чемпиона в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
Глава UFC: не думаю, что Нурмагомедов вернётся
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«Не думаю, что он вернётся. Послушайте, когда человек хочет драться, он дерётся. Когда не хочет, значит он не дерётся. Давайте дадим ему немного времени. Пусть залечит раны. Я говорю не о травмах, а об эмоциональном состоянии. Пусть он залечит раны, которые он получил, переживая смерть отца», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 254.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Нурмагомедов признался, что обещал маме завершить карьеру после боя с Гэтжи.

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