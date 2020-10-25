Дядя Нурмагомедова заявил, что Хабиб в ближайшее время не вернётся в Россию

Короткая ссылка
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC лёгком весе Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец в ближайшее время не вернётся в Россию.
Дядя Нурмагомедова заявил, что Хабиб в ближайшее время не вернётся в Россию
  • Reuters

«В ближайшие дни Хабиб не вернётся в Россию, он будет отдыхать. Мы только завтра с ним пообщаемся об этом», — приводит слова Нурмагомеда Нурмагомедова ТАСС.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Гэтжи рассказал, что сказал Нурмагомедову, когда тот плакал в октагоне после боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить