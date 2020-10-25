Дядя Нурмагомедова заявил, что Хабиб в ближайшее время не вернётся в Россию

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC лёгком весе Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец в ближайшее время не вернётся в Россию.

«В ближайшие дни Хабиб не вернётся в Россию, он будет отдыхать. Мы только завтра с ним пообщаемся об этом», — приводит слова Нурмагомеда Нурмагомедова ТАСС.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Гэтжи рассказал, что сказал Нурмагомедову, когда тот плакал в октагоне после боя.