Гэтжи рассказал, что сказал Нурмагомедову, когда тот плакал в октагоне после боя
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«Я сказал Хабибу: «У меня не было возможности обратиться к тебе ранее, но мне очень жаль, что ты потерял отца. Ты только что заставил его гордиться», — приводит слова Гэтжи BT Sport.
Сразу после завершения боя Нурмагомедов не стал праздновать победу. Он стал на колени в центре октагона и расплакался.
Гэтжи подошёл поддержать российского бойца, который нынешним летом потерял своего отца, Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от осложнений из-за коронавирусной инфекции.
Respect. #UFC254pic.twitter.com/pgS1YhI2CF— UFC (@ufc) October 24, 2020
После победы над Гэтжи 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.
В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.
Ранее Нурмагомедов признался, что обещал маме завершить карьеру после боя с Гэтжи.