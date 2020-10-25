Гэтжи рассказал, что сказал Нурмагомедову, когда тот плакал в октагоне после боя

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Американский боец лёгкого весе Джастин Гэтжи рассказал, что он говорил победившему его чемпиону UFC в лёгкой весовой категории россиянину Хабибу Нурмагомедову после завершения поединка на турнире UFC 254.
Гэтжи рассказал, что сказал Нурмагомедову, когда тот плакал в октагоне после боя
  • Reuters

«Я сказал Хабибу: «У меня не было возможности обратиться к тебе ранее, но мне очень жаль, что ты потерял отца. Ты только что заставил его гордиться», — приводит слова Гэтжи BT Sport.

Сразу после завершения боя Нурмагомедов не стал праздновать победу. Он стал на колени в центре октагона и расплакался.

Гэтжи подошёл поддержать российского бойца, который нынешним летом потерял своего отца, Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от осложнений из-за коронавирусной инфекции.

После победы над Гэтжи 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

Ранее Нурмагомедов признался, что обещал маме завершить карьеру после боя с Гэтжи.

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