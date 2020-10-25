Опубликовано видео, как Нурмагомедов в последний раз в карьере покидает октагон
- Reuters
Видео было опубликовано в Twitter журналиста издания MMA Fighting Жозе Йонгса.
The champ @TeamKhabib has left the building for the final time... #UFC254pic.twitter.com/e44Mar0zR8— José Youngs (@JoseYoungs) October 24, 2020
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры.
В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.