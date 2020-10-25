Опубликовано видео, как Нурмагомедов в последний раз в карьере покидает октагон

В сети была опубликована видеозапись, как неоспоримый чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в последний раз в карьере покидает октагон после поединка.

Reuters

Видео было опубликовано в Twitter журналиста издания MMA Fighting Жозе Йонгса. The champ ⁦@TeamKhabib⁩ has left the building for the final time... #UFC254pic.twitter.com/e44Mar0zR8 — José Youngs (@JoseYoungs) October 24, 2020 После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры. В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв. RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.