Журналист из США о Нурмагомедове: не припомню такого завершения карьеры, которое бы меня так глубоко опечалило

Американский журналист Шахин Аль-Шати отреагировал на решение российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить спортивную карьеру.

«Кто-нибудь ещё сейчас действительно глубоко опечален? Не могу вспомнить завершение карьеры, которое оставило бы у меня такое чувство», — написал аль-Шати в своём Twitter.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.