Журналист из США о Нурмагомедове: не припомню такого завершения карьеры, которое бы меня так глубоко опечалило
- @ufc
«Кто-нибудь ещё сейчас действительно глубоко опечален? Не могу вспомнить завершение карьеры, которое оставило бы у меня такое чувство», — написал аль-Шати в своём Twitter.
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры.
В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.