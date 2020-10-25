В «Анжи» заявили, что гордятся «простым парнем из простого дагестанского села» Нурмагомедовым
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24 октября россиянин победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи и защитил свой титул в лёгком весе.
В Twitter «Анжи» процитировали слова Нурмагомедова, сказанные в октагоне после боя: «Просто я парень из простого дагестанского села».
«Непобеждённый. Гордимся, чемпион!» — сообщается в аккаунте «Анжи».
Ранее стало известно, что капитан «Спартака» Георгий Джикия эмоционально отреагировал на победу Нурмагомедова в раздевалке «Спартака».