В «Анжи» заявили, что гордятся «простым парнем из простого дагестанского села» Нурмагомедовым

Футбольный клуб «Анжи», на матчах которого неоднократно присутствовал Хабиб Нурмагомедов, отреагировал на заявление бойца о завершении спортивной карьеры.

Reuters

24 октября россиянин победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи и защитил свой титул в лёгком весе. В Twitter «Анжи» процитировали слова Нурмагомедова, сказанные в октагоне после боя: «Просто я парень из простого дагестанского села». «Непобеждённый. Гордимся, чемпион!» — сообщается в аккаунте «Анжи». Ранее стало известно, что капитан «Спартака» Георгий Джикия эмоционально отреагировал на победу Нурмагомедова в раздевалке «Спартака».