В «Анжи» заявили, что гордятся «простым парнем из простого дагестанского села» Нурмагомедовым

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Футбольный клуб «Анжи», на матчах которого неоднократно присутствовал Хабиб Нурмагомедов, отреагировал на заявление бойца о завершении спортивной карьеры.
В «Анжи» заявили, что гордятся «простым парнем из простого дагестанского села» Нурмагомедовым
  • Reuters

24 октября россиянин победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи и защитил свой титул в лёгком весе.

В Twitter «Анжи» процитировали слова Нурмагомедова, сказанные в октагоне после боя: «Просто я парень из простого дагестанского села».

«Непобеждённый. Гордимся, чемпион!» — сообщается в аккаунте «Анжи».

Ранее стало известно, что капитан «Спартака» Георгий Джикия эмоционально отреагировал на победу Нурмагомедова в раздевалке «Спартака».

 

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