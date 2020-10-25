Джикия эмоционально отреагировал на победу Нурмагомедова в раздевалке «Спартака»

Короткая ссылка
Московский «Спартак» задержался в Краснодаре после победы над одноимённым клубом в 12-м туре чемпионата России по футболу, чтобы посмотреть трансляцию поединка за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
Джикия эмоционально отреагировал на победу Нурмагомедова в раздевалке «Спартака»
  • globallookpress.com

«Не улетаем из Краснодара и смотрим в раздевалке бой», — такая запись появилась в Twitter команды.

На фото видно, что из игроков основного состава матч по планшету смотрели как минимум Георгий Джикия, Александр Кокорин, Самуэль Жиго и Павел Маслов.

«Хабиб! 29:0! Самая эмоциональная реакция в раздевалке была явно у нашего капитана», — сообщается в аккаунте «Спартака».

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор отреагировал на победу чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить