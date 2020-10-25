Джикия эмоционально отреагировал на победу Нурмагомедова в раздевалке «Спартака»
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«Не улетаем из Краснодара и смотрим в раздевалке бой», — такая запись появилась в Twitter команды.
На фото видно, что из игроков основного состава матч по планшету смотрели как минимум Георгий Джикия, Александр Кокорин, Самуэль Жиго и Павел Маслов.
«Хабиб! 29:0! Самая эмоциональная реакция в раздевалке была явно у нашего капитана», — сообщается в аккаунте «Спартака».
ХАБИИИБ! 29-0! 💪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 24, 2020
Самая эмоциональная реакция в раздевалке была явно у нашего капитана 😂#UFC254#UFCFightIslandpic.twitter.com/TOcjfcKdIB
Ранее стало известно, что Конор Макгрегор отреагировал на победу чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи.