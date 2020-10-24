«Севилья» продлила безвыигрышную серию в Примере, уступив «Эйбару»

Действующий чемпион Лиги Европы УЕФА «Севилья» потерпела поражение от «Эйбара» в матча седьмого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Эйбару» принёс гол Кике, забившего на 41-й минуте с передачи Папе Диопа.

«Севилья», являющаяся действующим чемпионом Лиги Европы УЕФА, продлила свою серию без побед до трёх матчей. В активе андалусийцев, пропустивших стартовый тур чемпионата Испании, — семь очков, и они занимают 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» с восемью очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» обыграть «Барселону» в эль-класико.