Нурмагомедов выиграл четвёртый чемпионский бой в UFC
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Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Российский боец провёл удушающий приём во втором раунде, а Гэтжи сдался. Победа над американцем Джастином Гэтжи стала для российского бойца 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов повторил рекорд Тони Фергюсона по количеству побед подряд в лёгком весе UFC.