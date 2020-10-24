Нурмагомедов выиграл четвёртый чемпионский бой в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл четвёртую успешную защиту титула UFC.

Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Российский боец провёл удушающий приём во втором раунде, а Гэтжи сдался. Победа над американцем Джастином Гэтжи стала для российского бойца 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов повторил рекорд Тони Фергюсона по количеству побед подряд в лёгком весе UFC.