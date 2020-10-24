Нурмагомедов вышел на второе место в истории UFC по длительности победной серии

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вышел на второе место в истории UFC по длительности победной серии.
Нурмагомедов вышел на второе место в истории UFC по длительности победной серии
  • © khabib_nurmagomedov
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Победа над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби стала для него 13-й подряд и 29-й в карьере. Таким образом, он сравнялся с американским легковесом Тони Фергюсоном, на счету которого также 13 побед подряд.

Обладателем рекорда по продолжительности победной серии является бразилец Андерсон Сильва, в активе которого 16 побед подряд.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

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