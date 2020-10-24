Пейчинович: если бы я был президентом «Локомотива», то никогда бы не поменял тренера, который умеет добиваться успеха

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Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович, ныне выступающий за воронежский «Факел», высказался о решении руководства железнодорожников расстаться с легендарным тренером Юрием Сёминым.
Пейчинович: если бы я был президентом «Локомотива», то никогда бы не поменял тренера, который умеет добиваться успеха
  • РИА Новости

«Сёмин — легенда «Локомотива». Мне не понять это решение, но не всегда в нашей жизни происходят логичные вещи. Он хороший человек и тренер. Сёмину уже за 70, но даже у молодых тренеров нет таких амбиций, как у Юрия Павловича. Он обожает футбол. Российский футбол должен быть благодарен ему за то, что он сделал. Если бы я был президентом «Локомотива», то никогда бы не поменял тренера, который умеет добиваться успеха», — цитирует Пейчиновича Sport24.

«Локомотив» не стал продлевать контракт с 73-летним Юрием Сёминым. Договор тренера с клубом истёк 1 июня 2020 года.

Ранее Пейчинович назвал Алексея Миранчука будущим Европы.

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