Пейчинович: в Сербии Путина уважают больше, чем своего президента

Сербский защитник «Факела» Неманья Пейчинович, который также выступал за московский «Локомотив», высказался о том, как на его родине воспринимают президента России Владимира Путина.

«Отношусь к Путину с большим уважением! Он самый сильный, потому что самый стабильный. Если бы была возможность, наш разговор бы был несколько часов. Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента! В России есть проблемы — это и зарплаты, коммуналка, я знаю об этом. Но такие же проблемы есть и везде. В Европе, Америке, Австралии. Это не только в России», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Ранее Путин призвал аккуратно принимать меры против коронавируса в регионах.