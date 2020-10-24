Пейчинович: в Сербии Путина уважают больше, чем своего президента

Короткая ссылка
Сербский защитник «Факела» Неманья Пейчинович, который также выступал за московский «Локомотив», высказался о том, как на его родине воспринимают президента России Владимира Путина.
Пейчинович: в Сербии Путина уважают больше, чем своего президента
  • РИА Новости

«Отношусь к Путину с большим уважением! Он самый сильный, потому что самый стабильный. Если бы была возможность, наш разговор бы был несколько часов. Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента! В России есть проблемы — это и зарплаты, коммуналка, я знаю об этом. Но такие же проблемы есть и везде. В Европе, Америке, Австралии. Это не только в России», — приводит слова Пейчиновича Sport24

Ранее Путин призвал аккуратно принимать меры против коронавируса в регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить