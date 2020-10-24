Пейчинович: в Сербии Путина уважают больше, чем своего президента
- РИА Новости
«Отношусь к Путину с большим уважением! Он самый сильный, потому что самый стабильный. Если бы была возможность, наш разговор бы был несколько часов. Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента! В России есть проблемы — это и зарплаты, коммуналка, я знаю об этом. Но такие же проблемы есть и везде. В Европе, Америке, Австралии. Это не только в России», — приводит слова Пейчиновича Sport24.
Ранее Путин призвал аккуратно принимать меры против коронавируса в регионах.