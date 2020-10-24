Футболист «Барселоны» пожелал удачи Нурмагомедову в бою с Гэтжи
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«Хабиб, брат, всего наилучшего! Я с тобой, удачи! Иншаллах, мы победим!» — заявил в своём видеообращении Пьянич.
Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Мероприятие состоится 24 октября, время начала основного карда — 21:00 (мск).
Нурмагомедов является поклонником мадридского «Реала», главного соперника «Барселоны».
Ранее тренер Макгрегора выразил мнение, что Гэтжи сможет победить Нурмагомедова во второй половине боя.